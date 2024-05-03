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Borsadaki yeni yatırımcılar için dikkat çeken araştırma: En çok cezbeden halka arzlar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.05.2024 16:53
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Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor gelirken yatırımcı sayısında da artış yaşanıyor. Borsa İstanbul'un yüzde 81'ini ise 10 milyon TL ve üzeri portföy sahipleri oluşturuyor. Yeni yatırımcıları en çok cezbeden seçenekler neler?

Borsadaki yeni yatırımcılar için dikkat çeken araştırma: En çok cezbeden halka arzlar

'Yeni Yatırımcı Profilleri ve Davranışları Araştırması'na göre yatırımcıların yüzde 60'ı halka arzlarla ilgileniyor. Araştırmaya göre 10 yatırımcıdan 6’sı halka arzları haftalık olarak yakından takip ettiğini ifade ediyor. Yeni yatırımcılar, bilgi ihtiyaç ve eksikliklerini ise büyük ölçüde sosyal medya platformları üzerinden gidermeye çalışıyorlar.

Türkiye’de yatırımcı sayısı 2021-2023 arasındaki iki yıllık dönemde ciddi bir sıçrama yaparak, 5,3 milyon artışla 7,6 milyona çıktı. Bu artışın büyük kısmı ise 2023 yılının ikinci yarısında gerçekleşti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 2021-2023 arasında en çok yatırımcı artışı, 100 bin TL’ye kadarki hisse senedi portföylerinde yaşandı. Bu küçük yatırımcılar içinde ise en çok düşük gelirliler, 20-29 yaş aralığındaki gençler ve başta ev hanımları olmak üzere kadınlar özellikle ön plana çıkıyor. Son dönemde yeni yatırımcıları en çok cezbeden yatırım seçenekleri ise halka arzlar ve hisse senedi işlemleri.

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