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Borsadan 'deprem' kararı! 8 şirketin payları geçiçi olarak kapatıldı!

06.02.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul AŞ, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada şirketlerin isimleri tek tek açıklandı.

Borsadan 'deprem' kararı! 8 şirketin payları geçiçi olarak kapatıldı!

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, deprem bölgesinde bulunan ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin özel durum açıklaması yapıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

İşlem sırası geçici olarak durdurulan şirketler şöyle:

"Sasa Polyester Sanayi AŞ (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar), Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ ve Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ."

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