Borsadan güne alıcılı başlangıç

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,02 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.927,42 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 9.921,40 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, Fed'in eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır