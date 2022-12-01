FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsadan rekor açılış! Tüm zamanların en yükseği

Borsadan rekor açılış! Tüm zamanların en yükseği

01.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BIST100 Endeksi güne rekor bir yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsadan rekor açılış! Tüm zamanların en yükseği

BIST 100 endeksi, yeni günde önceki kapanışa göre yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,3 artarak 4.977,64 puanla kapanış rekoru kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

  1. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 5.000 ve 4.950 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan 'küçük yatırımcılara' uyarıKılıçdaroğlu'ndan 'küçük yatırımcılara' uyarı
AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamaAK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama
İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu! İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
borsa bist

En Çok Okunan Haberler

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi!

Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi!

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.