Borsaya 4 koldan doping: 50’den fazla şirket… Tam 23.2 milyar TL!

Depremden sonra sert düşüş yaşayan Borsa İstanbul 5 günlük aranın ardından ilk işlem gününde tavan yaptı. Önceki gün SPK, Borsa İstanbul, Varlık Fonu gibi ekonominin finans aktörlerinden gelen bir dizi düzenlemeler ile Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarına teşvikler getirilmesi piyasalarda doping etkisi yaptı. Dört koldan gelen önlem paketleri Borsa İstanbul’da karşılık buldu.

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Borsanın en büyük şirketleri yüksek hacimli hisse geri alım programları açıkladı veya alım programlarının büyüklüğünü artırdı. Türkiye Varlık Fonu şirketlerinin öncülüğünde başlayan hisse geri alım kampanyasına 50’den fazla şirket katıldı. 41 şirket hisse geri alım programlarını güncellerken 11 şirket hisse geri alımı yapıldığını duyurdu. Bu şirketler toplamda 23,2 milyar TL’lik alım yapacaklarını açıkladılar.

BORSA HIZLI BAŞLANGIÇ YAPTI

Dünya’nın haberine göre, en son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, dün güne yüzde 5,86 artışla 4.769 puandan başladı. Gün boyunca yükselişlerin devam ettiği ve tavan fiyattan işlemlerin geçtiği borsada dün endeks yüzde 9,88 prim yaptı. Salı günü 4 trilyon 988 milyar lira olan piyasa değeri dün 465 milyar TL artarak 5 trilyon 453 milyar liraya yükseldi. Analistler, alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasını beklediklerini belirterek, özellikle geri alım programı açıklayan şirket hisselerinde hareketlilik yaşandığına dikkat çektiler. Teknik açıdan borsada 5,000 seviyesinin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar sonrasında 5,300 ve 5,570 gibi ana direnç bölgeleri bulunduğuna dikkat çekiyor. Geri çekilmelerde ise 4,900, 4,850 ve 4,700 ana destek bölgeleri olarak gösteriliyor.

“BORSADA YUKARI YÖNLÜ FİYATLAMA DEVAM EDECEK”

Alınan tedbirlerin kısa vadeli olmadığının altını çizen Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, “Hisse geri alım programlarının açıklanması olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağını gösterdi. Doğal olarak borsada bu şirket hisselerinin yükselmesine neden oldu. Önümüzdeki süreçte alınan tedbirlerin birçoğunun kısa vadeli olmadığını düşünürsek yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Deprem kaynaklı etkilerin azalmasıyla açıklanan tedbirlerde gevşeme görülebileceğini söyleyen Erbaş, “O zamana kadar piyasanın alıcılı konumunu koruması beklenebilir. İlk etapta alınan tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum” dedi.



