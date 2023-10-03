Borsaya rakip mi geliyor? Faizler yükseldi, vadeli hesap yatırımcının aklını karıştırdı...'Yüzde 35'e çıkabilir'

Borsa, yatırımcısına sadece 10 ayda tam yüzde 48 kazandırdı ve kazandırmaya da devam ederken; bir yandan da mevduat faizleri yükseliyor. Mevduat faizlerin yükselmesiyle kafalar karıştı. Yatırımcılar 'Acaba borsaya bir alternatif mi doğuyor? Bir rakip mi geliyor?' sorusunu düşünmeye başladı.

"FAİZLER YÜZDE 35'LERİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Kanal D Haber'e konuşan Ekonomist Burak Aslan "Önümüzdeki iki ay boyunca 35'lerin üzerine çıkan bir faiz görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"BORSANIN RAKİBİ OLABİLİR"

Mevduat faizlerinin daha güvenli olarak görüldüğünü belirten Aslan, "Risk almak istemeyen yatırımcılar için borsanın rakibi olabilir" diye konuştu.

Faizlerin cazip hale gelmeye başladığı bugünlerde borsa da yükselmeye devam ederken, uzmanlar uzun vadede hedefin 10 bin puan olduğunu belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Öte yandan yatırımcıların bir gözü de döviz fiyatlarında. Dolar 27 TL, Euro ise 28 TL seviyesinde seyrediyor. Güvenli liman olarak bilinen altın ise düşüşte. Gram altın 1720 TL seviyelerinden 1620 TL seviyesine kadar çekilmiş durumda.



