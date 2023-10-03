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Önce Eylül enflasyonu, sonra sunum! 'Burada spotlar baya ısıtıyor' demişti: Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın en ciddi sınavı

03.10.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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TÜİK, Eylül enflasyonunu bugün açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 62’ye çıkması olurken, aylık bazdaki artış ise yüzde 5 seviyelerinde olması yönünde oluştu. Öte yandan yeni yasama yılına başlayan Meclis’te Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyona ilişkin gelişmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine anlatacak. Onların sorularını yanıtlayacak.

Önce Eylül enflasyonu, sonra sunum! 'Burada spotlar baya ısıtıyor' demişti: Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın en ciddi sınavı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yükselişini bu ay da sürdürmesini bekliyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri, yüzde 3.7 ila yüzde 6.2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 60 ila yüzde 63.7 arasında bulunuyor. Medyan beklenti, TÜFE'nin eylülde aylık yüzde 4.9 artması, yıllık bazda yükselişine devam ederek yüzde 61.7'ye çıkması yönünde.

AA Finans'ın beklenti anketinde ise eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin, en düşük beklentisi yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9 aralığında yer aldı. Enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.
TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 47,83'ten yüzde 58,94'e yükselerek yılın zirvesine yerleşmişti.

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HAFİZE GAYE ERKAN İÇİN KRİTİK GÜN

Veri merakla beklenirken, enflasyonu düşürmek için peş peşe parasal sıkılaşma hamlesini devreye sokan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda da (TCMB) hareketli bir gün yaşanacak. 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan en ciddi sınavına bugün çıkacak. Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin karşısına geçerek bir sunum yapacak. Milletvekillerinin bugünkü oturumda faiz, kur, KKM’den çıkış stratejisi, rasyonel ekonomi politikası, finansmana erişim gibi konuları gündeme getireceği ifade ediliyor. Toplantı ise bugün saat 15.30’da yapılacak.

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ERKAN’DAN ENFLASYON İÇİN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Hatırlanacağı üzere Erkan, 27 Temmuz’da yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken, kendisine yöneltilen “Klimalı serin bir ortamda soru sorarken çarşı pazar çok sıcak, pazara inebildiniz mi, fiyat değişimi dikkatinizi çekti mi?” sorusuna, “Benim burada olmamın nedeni devlete millete hizmet, ucundan da yardımcı olabilirsek ne ala, Allah bize bunu nasip edebilirse. Sizin orada serin olabilir ama burada spotlar baya ısıtıyor” şeklinde yanıt vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon

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