'Borsaya vergi geliyor' dedi: BIST 100 bir anda çakıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcıların borsa işlemlerinden elde ettikleri kazanaçlara vergi getirilmesinin düşünüldüğünü söylemesinin ardından borsa sert düştü. Borsa İstanbul 100 Endeksi, yüzde 2,51 gerileyerek, 10.380'e düştü. Bankacılık hisselerinde ise düşüş yüzde 4'e ulaştı.

Piyasanın yön değiştirmesi Bakan Şimşek'in canlı yayında hazinenin borsadaki yatırımlardan elde edilen gelirlere yeni vergiler getirmeyi incelediğini söylemesinin ardından geldi.

ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI BELİRSİZLİK YARATTI

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, Borsa İstanbul'da son haftalarda ve bugün görülen düşüş eğilimini Sözcü'ye değerlendirdi.

21 Mayıs'tan bu yana borsada ciddi yabancı satışı gördüklerini belirten Kuru, bugün de Şimşek'in vergi açıklaması sonrasında yabancı ağırlıklı satış gördüklerini dile getirdi.

Yabancıların pozisyon aldığı TÜPRAŞ ve THY gibi şirketlerin bilançolarının beklentileri karşılamaması ve Yapı Kredi satışının realize olmaması gibi gelişmeler üzerine son haftalarda ciddi yabancı çıkışı olduğunu belirten Kuru, bugün Şimşek'in yaptığı vergi açıklamasının da belirsizlik yarattığını, vergiyle ilgili net bir açıklama gelmedikçe de belirsizliğin süreceğini söyledi.

'10 BİNİN ALTINA DÜŞERSE...'

Bayram sonrasında gelen tepki alımlarının cılız kaldığına ve BIST 100 endeksinin 10 bin 800 puanın üstünde tutunamadığına işaret eden Kuru, endeksin 10 bin seviyesinin altına kalıcı olarak gerilemesini beklemediklerini ancak bu seviyenin altına gerileme olursa orta vadeye yayılabilecek bir satış dalgasının başlayabileceği uyarısında bulundu.

Piyasada en sevilmeyen şeyin belirsizlik olduğunu vurgulayan Kuru, vergi konusundaki belirsizliğin kalkması gerektiğini kaydetti.





