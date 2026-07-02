BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 03 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 564,50 TL’den başladı. Seans içinde 571,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 556,00 TL görüldü ve günü 557,00 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,62 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,70 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,25 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 557,00 TL, 560,50 TL, 565,00 TL, 570,00 TL, 544,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 544,00 TL – 570,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 02 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 597,35 TL, 52 günlük ortalama 566,87 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 544,00 TL ve 531,00 TL destek, 570,00 TL ve 583,00 TL direnç noktalarıdır.

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