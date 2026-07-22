Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın piyasasında uzun aradan sonra yukarı yönlü bir haraketlilik yaşanıyor! Gram ve ons altın iki haftanın en yüksek seviyesine tırmanarak yatırımcısının yüzünü bir nebze olsun güldürdü.

Peki altındaki yükseliş sürecek mi? Tgrthaber.com Ekonomi Şefi Ümit Buget'e altının yeni rotasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel bu konuda ihtiyatlı. Batırel, ev ve araba almak isteyen vatandaşlara ise altından bu seviyede çıkışa yeşil ışık yakıyor.

Batırel, törenlerde kendilerine altın takılan düğüncülere de kritik uyarılarda bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Necmettin Batırel'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için ABD ile 10 gündür karşılıklı saldırılar düzenleyen İran'da liderlerin önünde üç seçenek varmış gibi görünüyor. Ancak bunların hiçbiri zafere giden açık bir yol sunmuyor. İran'a yönelik operasyonların sürdüğünü ve baskının devam edeceğini söyleyen Trump, "Anlamlı görüşme olmadan anlaşmayacağız. Saddam'a yaptığımızı onlara da yapacağız." dedi.

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının 11'inci güne taşınması ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Suudi petrolü taşıyan gemileri hedef alma tehdidinin ardından yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 94 dolara çıkarken, küresel enerji arzına ilişkin endişeler yeniden arttı.

ALTIN İKİ HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Altın, fırsat alımlarının desteğiyle 4.114 dolara çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Orta Doğu’daki çatışmaları yakından izleyen yatırımcılar, gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası toplantısından faiz patikasına ilişkin ipuçlarını bekliyor. ABD Başkanı Trump’ın İran ile yakın vadede müzakere ihtimalini düşük görmesi ve yeni saldırı uyarısında bulunması tansiyonu yüksek tutarken; Kızıldeniz’deki sevkiyat sorunları ile Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki petrol terminaline yönelik saldırılar enerji arzı endişelerini artırdı.

DALGALANMALAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Bu ortamda, değerli maden fiyatlarında dalgalanmalar bir süre daha devam edebilir. Yükselişin devam etmesi halinde 4.150 ve 4.200 dolar seviyeleri sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.085 ve 4.025 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

ALTIN İÇİN NEGATİF BASKI İHTİMALİ

29 Temmuz’daki Fed toplantısına kadar petrol yüksek kalırsa faiz artışı ihtimali güçleneceği için bu durum altın üzerinde negatif baskı oluşturur. 6.241 liralık külçe altında kısa vadede yukarı yönlü hareket yaşanacak olsa da ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,64’e çıkması dolayısıyla bu ataklar kalıcı görünmüyor.

DÜĞÜNCÜLER ALTINLARINI SATSIN MI, TUTSUN MU?

Yatırımcıların yüksek fiyatları satış fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Düğün sezonu başladı; gelin ve damatlar törende kendilerine takılan altınları mevcut seviyeden satabilirler. Zira altında ana yön aşağıyı gösteriyor. Fiyat belki 4.300 lirayı görebilir ancak ABD Merkez Bankası, artan enerji fiyatlarına bağlı olarak yükselen enflasyona karşı mutlaka faiz silahına sarılacak. Bu durumda altın düşüşe geçecek. Fiyat kısa vadede 4.000 lira sınırını kırabilir.

EV VE ARABA ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

Ev ve araba almak isteyenler için ise ortam çok müsait. Gayrimenkul fiyatları ile oto fiyatları yılın en düşük seviyelerinde. Bu fırsatı kaçırmamak için altınlar satılıp ev ve araba alımı yapılabilir."