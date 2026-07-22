FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altının dalgalı seyri devam ediyor. Şu sıralar yukarı yönlü bir seyirde olan altın yatırımcısını sevindirdi. Peki iki haftanın zirvesi daha yukarı taşınır mı? Ekonomist Necmettin Batırel bu konuyu değerlendirdi. İşte detaylar...

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat
Cansu Çamcı

Altın piyasasında uzun aradan sonra yukarı yönlü bir haraketlilik yaşanıyor! Gram ve ons altın iki haftanın en yüksek seviyesine tırmanarak yatırımcısının yüzünü bir nebze olsun güldürdü.

Peki altındaki yükseliş sürecek mi? Tgrthaber.com Ekonomi Şefi Ümit Buget'e altının yeni rotasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel bu konuda ihtiyatlı. Batırel, ev ve araba almak isteyen vatandaşlara ise altından bu seviyede çıkışa yeşil ışık yakıyor.

Batırel, törenlerde kendilerine altın takılan düğüncülere de kritik uyarılarda bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Necmettin Batırel'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için ABD ile 10 gündür karşılıklı saldırılar düzenleyen İran'da liderlerin önünde üç seçenek varmış gibi görünüyor. Ancak bunların hiçbiri zafere giden açık bir yol sunmuyor. İran'a yönelik operasyonların sürdüğünü ve baskının devam edeceğini söyleyen Trump, "Anlamlı görüşme olmadan anlaşmayacağız. Saddam'a yaptığımızı onlara da yapacağız." dedi.

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının 11'inci güne taşınması ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Suudi petrolü taşıyan gemileri hedef alma tehdidinin ardından yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 94 dolara çıkarken, küresel enerji arzına ilişkin endişeler yeniden arttı.

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat 1

ALTIN İKİ HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Altın, fırsat alımlarının desteğiyle 4.114 dolara çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Orta Doğu’daki çatışmaları yakından izleyen yatırımcılar, gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası toplantısından faiz patikasına ilişkin ipuçlarını bekliyor. ABD Başkanı Trump’ın İran ile yakın vadede müzakere ihtimalini düşük görmesi ve yeni saldırı uyarısında bulunması tansiyonu yüksek tutarken; Kızıldeniz’deki sevkiyat sorunları ile Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki petrol terminaline yönelik saldırılar enerji arzı endişelerini artırdı.

DALGALANMALAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Bu ortamda, değerli maden fiyatlarında dalgalanmalar bir süre daha devam edebilir. Yükselişin devam etmesi halinde 4.150 ve 4.200 dolar seviyeleri sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.085 ve 4.025 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat 2

ALTIN İÇİN NEGATİF BASKI İHTİMALİ

29 Temmuz’daki Fed toplantısına kadar petrol yüksek kalırsa faiz artışı ihtimali güçleneceği için bu durum altın üzerinde negatif baskı oluşturur. 6.241 liralık külçe altında kısa vadede yukarı yönlü hareket yaşanacak olsa da ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,64’e çıkması dolayısıyla bu ataklar kalıcı görünmüyor.

DÜĞÜNCÜLER ALTINLARINI SATSIN MI, TUTSUN MU?

Yatırımcıların yüksek fiyatları satış fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Düğün sezonu başladı; gelin ve damatlar törende kendilerine takılan altınları mevcut seviyeden satabilirler. Zira altında ana yön aşağıyı gösteriyor. Fiyat belki 4.300 lirayı görebilir ancak ABD Merkez Bankası, artan enerji fiyatlarına bağlı olarak yükselen enflasyona karşı mutlaka faiz silahına sarılacak. Bu durumda altın düşüşe geçecek. Fiyat kısa vadede 4.000 lira sınırını kırabilir.

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat 3

EV VE ARABA ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

Ev ve araba almak isteyenler için ise ortam çok müsait. Gayrimenkul fiyatları ile oto fiyatları yılın en düşük seviyelerinde. Bu fırsatı kaçırmamak için altınlar satılıp ev ve araba alımı yapılabilir."

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 rakibini solladı! Türkiye'de en fazla bu marka kullanılıyor2 rakibini solladı! Türkiye'de en fazla bu marka kullanılıyor
Egeli hububatçılardan yılın ilk yarısında 554 milyon dolarlık ihracatEgeli hububatçılardan yılın ilk yarısında 554 milyon dolarlık ihracat

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.273,93
6.274,67
% 1.43
16:24
Ons Altın / TL
195.567,44
195.649,86
% 1.66
16:39
Ons Altın / USD
4.142,36
4.143,00
% 1.6
16:39
Çeyrek Altın
10.038,29
10.259,09
% 1.43
16:24
Yarım Altın
20.013,83
20.518,18
% 1.43
16:24
Ziynet Altın
40.153,15
40.910,87
% 1.43
16:24
Cumhuriyet Altını
41.444,00
42.071,00
% 1.76
15:30
Anahtar Kelimeler:
Ekonomist Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.