BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 05 Ekim Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 02 Ekim Cuma 2026 tarihinde güne 666,00 TL’den başladı. Seans içinde 709,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 665,50 TL görüldü ve günü 703,50 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 02 Ekim Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,92 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,39 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,01 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 703,50 TL, 670,50 TL, 625,00 TL, 645,00 TL, 649,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 625,00 TL – 703,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 02 Ekim Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 673,73 TL, 52 günlük ortalama 654,10 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 651,00 TL ve 599,00 TL destek, 729,00 TL ve 755,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.