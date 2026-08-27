BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 28 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 27 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde güne 709,50 TL’den başladı. Seans içinde 739,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 708,50 TL görüldü ve günü 732,00 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 27 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,68 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,35 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,24 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 732,00 TL, 706,00 TL, 722,00 TL, 753,00 TL, 690,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 690,50 TL – 753,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 27 Ağustos Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 639,18 TL, 52 günlük ortalama 592,15 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 697,00 TL ve 662,00 TL destek, 760,00 TL ve 788,00 TL direnç noktalarıdır.

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