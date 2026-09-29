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BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 30 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN), 30 Eylül Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 29 Eylül Salı 2026 kapanış verilerine göre 645,00 TL kapanış, %-0,69 değişim ve 0,67 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 30 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,29%
AKSEN 3,70%
ALARK -3,17%
AEFES 0,33%
ASELS -7,83%
ASTOR -9,99%
BTCIM -1,93%
BIMAS -1,11%
BRSAN -0,69%
CANTE -1,94%
CIMSA 0,75%
CCOLA 1,81%
DSTKF -9,98%
ECILC 0,39%
EFOR -0,07%
EKGYO -0,79%
ENKAI -0,76%
EREGL -1,92%
FROTO -0,73%
GARAN -0,23%
GUBRF -5,71%
GLRMK -3,33%
HEKTS 0,00%
ISCTR -0,08%
KRDMD -4,20%
KTLEV -9,96%
KCHOL 0,05%
KUYAS -9,97%
MIATK -6,76%
MGROS -2,16%
OYAKC 0,78%
PASEU -9,96%
PGSUS -0,90%
PETKM -3,76%
SAHOL -0,12%
SASA 0,00%
SISE -0,42%
HALKB 0,04%
TAVHL -0,47%
TOASO -0,63%
TRMET -4,61%
TUPRS -3,77%
TRALT -2,74%
THYAO 1,57%
TTKOM -1,40%
TCELL -0,10%
TURSG -2,30%
ULKER 0,59%
VAKBN -0,41%
YKBNK 1,35%
Devrim Karadağ

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 29 Eylül Salı 2026 tarihinde güne 650,50 TL’den başladı. Seans içinde 652,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 638,50 TL görüldü ve günü 645,00 TL’den kapattı.
BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 29 Eylül Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,69 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,67 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,04 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 645,00 TL, 649,50 TL, 672,00 TL, 647,00 TL, 667,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 645,00 TL – 672,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 29 Eylül Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 678,68 TL, 52 günlük ortalama 647,98 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 636,00 TL ve 627,00 TL destek, 663,00 TL ve 681,00 TL direnç noktalarıdır.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 30 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 30 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
338.5
14.617.879.604,00
% -7.83
18:10
AKBNK
69.9
8.806.307.733,65
% -0.29
18:10
THYAO
291.5
8.105.661.396,00
% 1.57
18:10
TUPRS
383.25
6.500.123.819,00
% -3.77
18:10
SASA
1.88
5.952.535.284,37
% 0
18:10
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