"Bu yıl 38 şirket halka arz oldu, yıl sonuna kadar rakamların yükselmesini bekliyoruz"

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Finansın Geleceği toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

HALKA ARZIN ARTMASINI BEKLİYORUZ

Bu yıl, 38 şirket halka arzından yaklaşık 16.3 milyar TL kaynak sağladı, yıl sonuna kadar bu rakamların daha da yükselmesini bekliyoruz.

Amacımız her yıl ülkemizin büyümesine katkı sağlayan, çok sayıda büyük şirketin yatırımlarını halka arzla finanse etmesini sağlamak.

Şirketlerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli ucuz TL sadece sermaye piyasalarında ve borsada mevcut.

Kaynak: Reuters



