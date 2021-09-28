FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

28.09.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin limon üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da çiftçinin çöpe attığı ıskarta limonu yerel zincir marketler kilogramı 5-6 liradan satıyor.

Türkiye’nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana’da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonda hasat sürüyor. Bahçede kilogram fiyatı 1 ile 1 buçuk lira arasında değişen limona talep olmazken çiftçinin çöpe attığı ıskarta limonu ise yerel zincir marketler kilogramı 5-6 liradan satışa sunuyor.
Yerel zincir marketlerin ıskarta limonları kimi zamandan bahçeden, kimi zamanda narenciye paketleme tesislerinden 40-50 kuruşa aldıkları öğrenildi.

"HİÇ KİMSENİN ALMADIĞI LİMONU ALMAK YANLIŞ"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zincir marketlerde bizim kasaya koymadığımız ıskarta, hastalıklı ürünler marketlerde 5 lira 75 kuruştan satılıyor. Bu limonlar satılmamalı, çöpe gitmeli. Ağaçta daha iyisi alıcı bulamazken 4-5 katına ıskarta limonlar satılmakta. Aslında bunun iyisi marketlerde 3 liraya gitse çiftçi bundan para kazanacak. Fiyatı da ucuz olduğundan dolayı tüketim artacak. Marketlerde 3 lira ile 3 buçuk liraya birinci kalite limon satılabilir. Hiç kimsenin almadığı limonu satmak yanlış” diye konuştu.

b6b3e229-7916-4ddc-a4ca-2a5161dcf7df

"ISKARTA MEYVELER ZİNCİR MARKETLERE SATILMAMALI"

Denetimlerin artması gerektiğini vurgulayan Doğan, “Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimler yapılmalı. Iskarta meyveler zincir marketlerde satılmamalı. Iskarta ürünler semt pazarlarında dahi satılmazken Adana’nın merkezindeki bir zincir markette satılması bizleri üzüyor. Fiyatlar bu kadar ucuz olmasına rağmen alıcı yok. Yurt dışına ürün gitmiyor” ifadelerini kullandı.

7f7b3aea-c119-4a74-9232-593bd15b523f

"DFİF TEKRARDAN GELMELİ"

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun (DFİF) tekrardan gelmesi gerektiğini de aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Zincir marketler gelsin ben bahçeden 1 buçuk ile 2 liraya onlara en kaliteli ürünü temin ederim. Onlar da aldıkları ürünleri 3 liraya satsınlar. Iskarta meyveyi oraya koymaları bile ayıp. Ben markette kendi gözümle gördüm, resmini de çektim ve utandım” dedi.

Kaynak: İHA

Liste açıklandı! İşte dünyanın en zengin 5 ailesiListe açıklandı! İşte dünyanın en zengin 5 ailesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev kripto para borsası tüm hesapları kapatıyorDev kripto para borsası tüm hesapları kapatıyor
PARTNERAslışah Alkoçlar anne olduAslışah Alkoçlar anne oldu
Tanesi 200 liradan satılıyor!Tanesi 200 liradan satılıyor!
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Dolar yükselmeye devam edecek mi?

Dolar yükselmeye devam edecek mi?

Bu pazarda yok yok! Milyarlar verseler...

Bu pazarda yok yok! Milyarlar verseler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.