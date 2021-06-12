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Bugün (12 Haziran) 14 ayar ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları

12.06.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve bilezik fiyatları araştırılıyor. Yönünü yukarı çeviren altının fiyatlarında son birkaç gündür düşüş yaşandı. Peki bugün (12 Haziran) 14 ayar ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

Bugün (12 Haziran) 14 ayar ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları

12 Haziran Cumartesi altın bilezik fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Yukarı yönlü devam eden altında son zamanlarda düşüş görüldü. Vatandaşlar bilezik fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki bugün (12 Haziran) 14 ayar ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

14 AYAR VE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR? İŞTE ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 AYAR

14 ayar saf gram altın alış-satış; 288,98 - 289,24 arasında işlem görüyor. 11 Haziran 17.12 itibarıyla kapanış fiyatı 289,24 oldu.

18 AYAR

18 ayar saf gram altın alış-satış; 370,09 - 370,44 TL oldu. 18 ayar altın haftayı 370,44 seviyelerinde kapattı.

24 AYAR

24 Ayar saf gram altın alış 462,36 SATIŞ 462,79 TL. 24 ayar altın piyasaların kapandığı cuma gününü 462,79 TL ile bitirdi.

Bugün (12 Haziran) 14 ayar ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 845 TL, Cumhuriyet altını ise 3 bin 459 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram fiyatında yüzde 0.03 düşüş görüldü ve 521,60 TL'den satıldı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ve araştırılan gram altın haftayı 505.71 seviyelerinde kapattı.

Bugün (12 Haziran) 14 ayar ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları

ALTINDA NELER OLDU?

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde ons altın fiyatlarında düşüş görüldü. Analistler, yatırımcıların gözünün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında olduğunu kaydetti. Öte yandan enflasyonun beklenilenden yüksek çıkması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın görüleceği ifade edildi.

Uzman isimler hafta boyunca düşüş gösteren altın fiyatlarının yeniden yükseleceğini ve yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini, panik satışı yapmamasını belirtiyor. Gelecek günlerde altının tekrar 530 TL seviyelerine ulaşacağı görüşü aktarılıyor.

17 Haziran'da toplanacak Merkez Bankası dolar ve altının yönü için kritik bir öneme sahip. Faiz indiriminin yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

Bugün (12 Haziran) 14 ayar ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları


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