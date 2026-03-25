Bugün genel kurulu olan şirketler listesi

Borsa İstanbul’da genel kurul sezonu hız kesmeden devam ediyor. Şirketlerin finansal sonuçlarını değerlendirdiği ve gelecek dönem stratejilerini şekillendirdiği genel kurul toplantıları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 25 Mart 2026 Çarşamba günü birçok şirket genel kurulunu gerçekleştirecek. Peki, bu şirketler hangileri? İşte detaylar...

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği genel kurul takvimi yoğunluğunu koruyor. 25 Mart 2026 Çarşamba günü birçok şirket olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirirken, alınacak kararlar ve yapılacak açıklamalar piyasalar açısından önem taşıyor.

BUGÜN GENEL KURULU OLAN ŞİRKETLER

Bugün genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler ve saatleri şöyle:

BESTE (Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.) – 11:00
BRISA (Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) – 14:00
CATES (Çates Elektrik Üretim A.Ş.) – 11:00
DGGYO (Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) – 11:00
DSTKF (Destek Finans Faktoring A.Ş.) – 10:00
EFOR (Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.) – 10:00
ENJSA (Enerjisa Enerji A.Ş.) – 10:00
FMIZP (Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.) – 11:00
INVEO (Inveo Yatırım Holding A.Ş.) – 10:00
ISGSY (İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) – 10:00
ISYAT (İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.) – 14:30
KSTUR (Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.) – 10:30
PKENT (Petrokent Turizm A.Ş.) – 11:00
SUWEN (Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.) – 14:00

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

