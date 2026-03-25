Bugün genel kurulu olan şirketler listesi

Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği genel kurul takvimi yoğunluğunu koruyor. 25 Mart 2026 Çarşamba günü birçok şirket olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirirken, alınacak kararlar ve yapılacak açıklamalar piyasalar açısından önem taşıyor.

BUGÜN GENEL KURULU OLAN ŞİRKETLER

Bugün genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler ve saatleri şöyle:

BESTE (Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.) – 11:00

BRISA (Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) – 14:00

CATES (Çates Elektrik Üretim A.Ş.) – 11:00

DGGYO (Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) – 11:00

DSTKF (Destek Finans Faktoring A.Ş.) – 10:00

EFOR (Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.) – 10:00

ENJSA (Enerjisa Enerji A.Ş.) – 10:00

FMIZP (Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.) – 11:00

INVEO (Inveo Yatırım Holding A.Ş.) – 10:00

ISGSY (İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) – 10:00

ISYAT (İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.) – 14:30

KSTUR (Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.) – 10:30

PKENT (Petrokent Turizm A.Ş.) – 11:00

SUWEN (Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.) – 14:00