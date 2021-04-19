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Çan2 Termik Santrali halka arza gidiyor! İşte Çan2 hisse fiyat aralığı!

19.04.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ODAŞ Enerji bünyesinde bulunan, 340 MW kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı ÇAN2 Termik Santrali halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak netleşti.

Çan2 Termik Santrali halka arza gidiyor! İşte Çan2 hisse fiyat aralığı!

Sermayesinin %23,23 ’lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik A.Ş, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirildi. Termik santral yatırımı 01.08.2018 tarihinde tamamlandı.

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ÇAN2 HALKA ARZINDA HİSSE FİYAT ARALIĞI 3,90 TL OLACAK

340 MW kurulu güce sahip olan Çan2 Termik Santrali, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor. Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor.

3,90 TL hisse fiyatı ile halka arzı gerçekleşecek olan ÇAN2 Termik Santrali yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor. Santral, Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanıyor. Ayrıca yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan Çan2 Termik Santrali, tüm bu özellikleri ile yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.

AA

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