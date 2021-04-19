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İşbir, Ergo Yatak'ı satın aldı

19.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşbir Holding, üretime yönelik stratejileri doğrultusunda Ergo Yatak'ın sahip olduğu tesis ve markaların tamamını satın aldı.

İşbir, Ergo Yatak'ı satın aldı

İşbir Holding İşbir Sünger Sanayi A.Ş, Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 15 bin 541 metrekare açık ve 5 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Ergo Yatak Fabrikası'nı satın aldı. Yurt içi faal bayileri aracılığı ile nihai tüketiciye ulaşmasının yanı sıra büyük otel gruplarının da önemli tedarikçilerinden olan Ergo Yatak, 1991 yılından bu yana sektörün en köklü markalarından biri olarak faaliyetini sürdürüyor. Yılda 70 bin adet yatak üretimi yapacak markanın, İşbir'in yatak satış cirosunda yüzde 20'lik bir paya sahip olması hedefleniyor. Ayrıca, son dönemde yurt dışı ve yurt içinde önemi giderek artan sünger katmanlı yatak üretimine ağırlık vererek, yılda 12 bin ila 15 bin adet viskoelastik malzemeli yatak üretimi yapacak. Gerekli modernizasyon yatırımları ve yeni satış noktalarıyla sektörün güçlü oyuncularından biri haline gelecek Ergo Yatak, İşbir'in yepyeni bir markası olarak kaliteyi ve müşteri memnuniyetini önceliklendirmeye devam edecek.

'İŞBİR GÜVENCESİ İLE HİZMET VERECEK'

İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe, büyüme hedeflerine ulaşmak, üretim ve verimliliği artırmak ile yeni pazarlara ulaşmak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. 2020 yılında önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Gültepe, "2021'de de bu büyümeyi destekleyecek yatırımlarla elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu noktada, bünyemize kattığımız yeni markamız da artık İşbir güvencesi ile hizmet verecek. İşbir olarak, bölgesel istihdama katkı sağlayacağımız gibi, buradaki ürünlerimizle de tüketicilerimizin yaşam kalitelerini artırmak için çalışacağız. Buradan, emeği geçen herkese ve tüm çalışan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni markamızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DHA

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