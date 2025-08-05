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Canlı borsa 5 Ağustos 2025 Salı! Güne başladı... İşte borsa hisseleri son durum ve anlık borsa

Canlı borsa son durum ne? Borsa yatırımcısı anlık borsa hareketlerini dikkatle takip ediyor. Peki, borsa hisseleri ne durumda? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.886,52 puandan başladı. İşte canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa 5 Ağustos 2025 Salı! Güne başladı... İşte borsa hisseleri son durum ve anlık borsa

Borsa hisseleri ve canlı borsa merakla takip ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı. Peki, anlık borsa son durum nedir?

Canlı borsa 5 Ağustos 2025 Salı! Güne başladı... İşte borsa hisseleri son durum ve anlık borsa 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,03 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.886,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,09 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,12 ile madencilik oldu.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
296.75
1.317.138.341,00
% 0.76
10:12
CANTE
2.08
630.794.170,88
% 6.67
10:12
AKBNK
66.6
610.249.485,30
% -0.37
10:12
ISCTR
15.15
467.247.855,10
% 0.07
10:12
ASELS
186.8
412.314.125,20
% -0.9
10:12

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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