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CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 8 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 8 Temmuz 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 düşüşle 14.456,75 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 8 Temmuz 2026 BIST 100
Cansu Çamcı

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 14.497,37 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 40,62 puan ve yüzde 0,28 azalışla 14.456,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 8 Temmuz 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,08 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin enflasyon ve merkez bankalarının politika adımları üzerindeki dolaylı etkilerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 8 Temmuz 2026 BIST 100 2

Analistler, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının bugün de yakından takip edileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek,14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
335.75
10.807.683.587,25
% -3.59
11:24
ASELS
382.75
6.493.447.306,25
% -0.07
11:24
ORZAX
82.2
4.933.773.486,40
% 8.3
11:24
TERA
152.7
4.847.763.703,20
% 3.81
11:24
ASTOR
319.75
4.469.291.974,75
% -1.69
11:24
Anahtar Kelimeler:
İstanbul borsa
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