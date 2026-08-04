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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 04 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa 04 Ağustos 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 13.399,44 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 04 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybederek 13.410,54 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,10 puan ve yüzde 0,08 azalışla 13.399,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 04 Ağustos 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 0,57 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden barış müzakerelerine karşın, her an yeni bir çatışmanın patlak verebileceğine yönelik endişelerle karışık seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 04 Ağustos 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.200 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
343.5
2.842.652.200,75
% 2.16
10:42
THYAO
315.75
2.590.128.811,00
% -0.39
10:42
ISCTR
12.42
1.647.394.360,58
% -2.05
10:42
TRALT
45.66
1.593.008.732,66
% 1.33
10:42
ASTOR
295.75
1.508.119.450,50
% 1.81
10:42
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