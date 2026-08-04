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10 bin TL'den kaçıp 200 bin TL'den olmayın! "Faturası ağır olur"

Elazığ Oto Sanayisi ustaları, yaz sıcaklarında soğutma sistemi bakımı ihmal edilen araçlarda 10 bin liralık bakımın yapılmaması durumunda motorun sökülmesine kadar giden 200 bin liralık ağır hasarların oluşabileceği uyarısında bulundu.

10 bin TL'den kaçıp 200 bin TL'den olmayın! "Faturası ağır olur"

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkisiyle araçlarda yaşanan hararet sorunları arttı. Elazığ Oto Sanayisi ustalarından Mutluhan Yıldız, yaz sıcaklarında servise gelen her 10 araçtan 9'unun hararet şikayeti taşıdığını belirterek sürücüleri uyardı.

10 bin TL den kaçıp 200 bin TL den olmayın! "Faturası ağır olur" 1

10 BİN TL'DEN KAÇIP 200 BİN TL'DEN OLMAYIN

Yıldız, basit bir bakım veya 10 bin liralık tamiratın ihmal edilmesi durumunda motorun tamamen kullanılamaz hale gelebileceğini ve maliyetin 200 bin lirayı bulabileceğini söyledi. Oto tamir ustası Yıldız ise, dükkanlarına başvuran araçların neredeyse tamamının hararet kaynaklı arızalar yaşadığını ifade ederek hayati uyarılarda bulundu. Özellikle hararetin başlıca nedenlerini soğutma sistemindeki aksaklıklara bağlayan Yıldız, antifriz yerine sadece su konulması, arızalı veya tıkalı termostatlar ile radyatör sistemindeki problemleri en sık karşılaşılan etkenler olarak sıraladı.

10 bin TL den kaçıp 200 bin TL den olmayın! "Faturası ağır olur" 2

Hararet göstergesi yükselmesine rağmen yola devam edilmesinin faturasının son derece ağır olacağını vurgulayan Mutluhan Yıldız, "Sıcak havalarda araçların hararet yapmasının en önemli sebeplerinden biri soğutma sistemindeki arızalar veya eksikliklerdir. Nedenleri ise soğutma sistemine antifriz yerine su koyulması, soğutma sistemindeki termostatın arızalı veya tıkalı olması, radyatör sisteminde bir arıza olması gibi sıralayabiliriz. Gelen 10 araçtan 9'u hararet şikayetiyle işletmemize başvuruyor. Bunların önüne geçmek için de uzun yola çıkmadan önce araçları tamircilere getirip soğutma sistemini kontrol ettirmeleri gerekiyor.

10 bin TL den kaçıp 200 bin TL den olmayın! "Faturası ağır olur" 3

Sürücülerin araçları sıkıştırmayıp güvenli bir yere çekip aracı 5 dakika kaloriferi sıcak moda alarak çalıştırmalarını tavsiye ederim. Ondan sonra aracı stop ederek çekici çağırıp yani kendi tamircisine götürmesini daha iyi olur. Zorlarsa yani motor hasarı açısından daha büyük masraflara yol açabilir. Diyelim ki, normal bakımlarının ortalama 10 bin lira masrafı oluyor. Eğer araba hararet yaptırırsa ve bu araçtaki sorun motor arızalarına kadar gidebilir hatta motor sökülmesine kadar gidebilir. Buradaki ortalama maliyet ise 100 ile 200 bin lira arasında değişiyor. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor, özellikle de şu yaz sıcaklarında daha çok dikkat etmeleri lazım" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ yaz sıcak çarpması
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