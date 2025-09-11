FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı (11 Eylül 2025 Perşembe)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puandan başladı. İşte 11 Eylül 2025 Perşembe canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 11 Eylül 2025 Perşembe borsa son durum...

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
322.75
628.945.652,75
% 0.08
10:07
YKBNK
31.76
603.630.811,60
% 0.7
10:07
PGSUS
224.9
518.643.676,90
% 0.94
10:07
ISCTR
14
486.282.178,23
% 0.43
10:07
GARAN
143.5
481.983.406,00
% 1.13
10:07

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ederken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, ECB'den politika faizlerini sabit bırakmasının beklendiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Haber Gönder
Haber Gönder
