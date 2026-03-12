FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA| Borsa güne düşüşle başladı: 12 Mart Perşembe BIST 100 endeksi

Canlı borsa 12 Mart 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puandan başladı. İşte 12 Mart Perşembe 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA| Borsa güne düşüşle başladı: 12 Mart Perşembe BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,65 puan ve yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,44 ile ulaştırma oldu.

CANLI BORSA| Borsa güne düşüşle başladı: 12 Mart Perşembe BIST 100 endeksi 1

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmasına karşın Irak petrol tankerlerinin ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğramasıyla petrol fiyatları tekrar sert yükseldi. Bu durum küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
255
766.177.067,50
% 2.7
10:03
THYAO
291
438.600.242,50
% -1.27
10:03
ASELS
334.25
428.446.468,25
% -0.45
10:03
ISCTR
14.58
300.510.821,55
% -0.14
10:03
SVGYO
5.85
267.997.022,00
% 9.96
10:03

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi, para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek 13.300 ve 13.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İndirim geldi, yeni zam yolda: Hem benzin hem motorin! 12 Mart 2026 akaryakıt fiyatlarıİndirim geldi, yeni zam yolda: Hem benzin hem motorin! 12 Mart 2026 akaryakıt fiyatları
Altının gramı 7 bin 312 liradan işlem görüyorAltının gramı 7 bin 312 liradan işlem görüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
canlı borsa düşüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.