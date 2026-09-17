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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 17 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 17 Eylül 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı. İşte 17 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 17 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 173,74 puan ve yüzde 1,32 azalışla 12.948,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 artarken, holding endeksi ise yüzde 2,96 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 9,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 17 Eylül 2026 BIST 100 1

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı, bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 17 Eylül 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.38
5.943.720.469,07
% -5.56
10:24
AKBNK
68.6
4.501.606.164,40
% 5.21
10:24
THYAO
281.75
3.543.170.023,75
% 3.21
10:24
ASTOR
251.25
3.422.311.121,40
% 2.34
10:24
YKBNK
34.18
3.330.193.550,98
% 6.41
10:24
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