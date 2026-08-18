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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 18 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa 18 Ağustos 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 14.115,21 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 18 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.132,06 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,12 azalışla 14.115,21 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 18 Ağustos 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,88 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Orta Doğu'da barış umutlarının azalmasıyla petrol fiyatları yükselirken, bu durum piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 18 Ağustos 2026 BIST 100 2

Bölgede gerilimin sona ereceğine dair herhangi bir kayda değer gelişmenin olmaması yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
381.25
10.566.940.776,25
% -1.99
18:10
TUPRS
374
9.838.216.953,75
% 1.42
18:10
BIMAS
405
9.197.474.169,75
% 6.02
18:10
ASTOR
320.5
8.752.236.907,75
% -5.6
18:10
KTLEV
58
8.276.584.522,49
% 9.43
18:10
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