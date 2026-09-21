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SEDDK'den "trafikte hasar tazmin sürecindeki illegal yapılara karşı mücadele" açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik kazaları sonrası hasar tazmin süreçlerini istismar eden illegal yapıların tüm unsurlarına yönelik kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü belirterek, bu doğrultuda, adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Eylül 2026'da çok sayıda şüpheliye yönelik bir dizi adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

SEDDK'den "trafikte hasar tazmin sürecindeki illegal yapılara karşı mücadele" açıklaması

SEDDK'den yapılan açıklamada, trafik kazaları sonrası hasar tazmin süreçlerinin hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak ve vatandaşları mağdur eden illegal yapıları engellemek maksadıyla mevzuat, uygulama ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, ekspertiz hesaplamalarının gerçek zarar ilkesine göre standartlaştırılması, kazaya en uygun eksperin otomasyonla görevlendirilmesi (Akıllı Eksper Atama Sistemi), hasar takibinin usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi, değer kaybı tazminatı için ilave başvuru şartının kaldırılması ile Alo 193 Ortak Hasar İhbar Hattı'nın (OHİM) açılması konularındaki tedbirlerin son 9 ayda art arda hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Denetim tarafında, hasar tazmin süreçlerini istismar eden illegal yapıların sektörün her kesimine sirayet etmiş tüm unsurlarına yönelik kapsamlı bir inceleme yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle elde edilen milyarlarca lira haksız kazanca dair tespitlerin raporlaştırılarak adli mercilere intikal ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultuda, adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Eylül 2026'da mezkur illegal yapılar bünyesinde faaliyette bulunan çok sayıda şüpheliye yönelik bir dizi adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

SEDDK'nin, sigortacılık ve hasar tazmin uygulamalarında vatandaşları mağdur edenlere karşı yürüttüğü çok katmanlı tedbir planının bu tür illegal yapıların tamamı sektörden tasfiye edilene kadar kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada, kurumun sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra sektörün şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumluluk ilkelerine uyumlu halde büyümesi ve gelişmesi için kendisine verilen düzenleme ve denetleme görevlerini başta sektöre giriş olmak üzere her alanda tavizsiz olarak uygulamaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
SEDDK
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