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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 29 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 29 Eylül 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 düşüşle 12.516,00 puandan başladı. İşte 29 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 29 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 29 Eylül 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalışla 12.516,00 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 artarken, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 8,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 29 Eylül 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 29 Eylül 2026 BIST 100 3

Yurt içinde ise fon soruşturmalarına yönelik gelişmeler takip ediliyor. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin, "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." dedi.

Erdoğan, bugün ekonomi kurmaylarıyla, sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 29 Eylül 2026 BIST 100 4

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endekslerinin ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
355.5
2.601.622.402,50
% -3.2
10:52
SASA
1.89
2.231.861.082,72
% 0.53
10:52
AKBNK
70.4
1.639.412.881,95
% 0.43
10:52
THYAO
291
1.468.905.271,25
% 1.39
10:52
YKBNK
36.1
1.141.589.419,58
% 1.63
10:52
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