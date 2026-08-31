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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 31 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa 31 Ağustos 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 azalışla 14.604,26 puandan başladı. İşte 31 Ağustos 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 31 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü yurt içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 değer kazanarak 14.641,56 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 37,29 puan ve yüzde 0,25 azalışla 14.604,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 9,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 31 Ağustos 2026 BIST 100 1

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

Yeni haftada yatırımcıların odağında, Warsh'un cuma günkü açıklamalarının yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilimler bulunuyor. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle artan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalar üzerindeki satış baskısının artmasına neden olurken, petrol fiyatlarında yükselişler görüldü.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 31 Ağustos 2026 BIST 100 2

Analistler bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.800 ve 14.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
DSTKF
2001
11.008.333.805,00
% 1.83
11:19
ASTOR
333.5
5.620.534.109,50
% -4.51
11:19
TUPRS
401.75
4.680.692.405,00
% 1.45
11:19
HALKB
42.62
4.204.696.860,66
% -7.55
11:19
ASELS
398
4.069.124.323,75
% -1.49
11:19
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