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CANLI BORSA | Borsa güne hızlı başladı: 14.500 puanı aştı! 26 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa 26 Ağustos 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 14.522,55 puandan başladı. İşte 26 Ağustos 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne hızlı başladı: 14.500 puanı aştı! 26 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kaybederek 14.473,42 puandan tamamlamıştı.

CANLI BORSA | Borsa güne hızlı başladı: 14.500 puanı aştı! 26 Ağustos 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 49,13 puan ve yüzde 0,34 artışla 14.522,55 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim, en çok gerileyen holding oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne hızlı başladı: 14.500 puanı aştı! 26 Ağustos 2026 BIST 100 2

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

CANLI BORSA | Borsa güne hızlı başladı: 14.500 puanı aştı! 26 Ağustos 2026 BIST 100 3

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve büyümenin yanı sıra olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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3.408.260.904,60
% 2.36
10:24
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% 1.47
10:24
ASELS
400.75
2.355.137.213,00
% -0.74
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ISCTR
12.77
2.227.779.457,67
% 2.32
10:24
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