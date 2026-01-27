FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa güne rekorla başladı: 27 Ocak 2026 Salı BIST 100 endeksi

Canlı borsa 27 Ocak 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 13.225,04 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne rekorla başladı: 27 Ocak 2026 Salı BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,72 puan ve yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa güne rekorla başladı: 27 Ocak 2026 Salı BIST 100 endeksi 1

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
328.25
5.267.476.581,50
% 1.55
10:44
ISCTR
15.2
2.588.903.273,10
% -0.59
10:44
THYAO
300
2.530.128.184,25
% 0.25
10:44
YKBNK
38.04
1.999.655.301,84
% -0.47
10:44
AKBNK
79.65
1.734.131.563,60
% 0
10:44

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, yarı iletken hisselerindeki satış baskısının azalması ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, söz konusu risk iştahı yurt içi piyasalarda da etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş'tan doğal gaz desteği açıklamasıBakan Göktaş'tan doğal gaz desteği açıklaması
Gram altın 7 bin lirayı aştı! Kapalıçarşı'da rekor farkGram altın 7 bin lirayı aştı! Kapalıçarşı'da rekor fark

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.