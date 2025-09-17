FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (17 Eylül 2025 Çarşamba)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı. İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kazanarak 11.182,96 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 17 Eylül 2025 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,31 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,39 ile ticaret oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
323.75
1.588.084.584,50
% -0.99
10:10
ASTOR
110.5
995.763.716,50
% -6.83
10:10
KRDMD
28.28
851.960.544,28
% 2.39
10:10
ISCTR
14.9
829.258.294,94
% -0.2
10:10
PATEK
35.28
759.757.569,04
% 0.86
10:10

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık seyrediyor.

Fed'in faiz kararı sonrasında bankanın politika metninden Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Analistler, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinden alınacak mesajın da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek üyeler arasındaki görüş farklılıklarının gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde rol oynayabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

