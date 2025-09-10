FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (10 Eylül 2025 Çarşamba)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 10.549,88 puandan başladı. İşte 10 Eylül 2025 Çarşamba canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 10 Eylül 2025 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,79 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.549,88 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 8,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
177.5
1.899.743.782,10
% 2.19
10:15
AKBNK
62.75
835.609.642,25
% -0.08
10:15
PEKGY
7.43
808.833.533,08
% -4.62
10:15
THYAO
316.75
770.253.840,75
% 0
10:15
YKBNK
30.86
683.419.037,42
% 0.06
10:15

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

