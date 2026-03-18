CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 18 Mart 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

Canlı borsa 18 Mart 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 13.260,12 puandan başladı. İşte 18 Mart 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 değer kazanarak 13.217,60 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 18 Mart 2026 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,52 puan ve yüzde 0,32 artışla 13.260,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
348.25
3.773.411.428,25
% 2.05
10:48
TERA
311.75
2.147.998.872,00
% 0.73
10:48
THYAO
294.5
1.762.576.384,00
% -0.08
10:48
TUPRS
250.75
1.615.122.839,00
% -0.3
10:48
ISCTR
14.39
1.366.617.413,47
% -0.21
10:48

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle toparlanma eğilimi sürerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin endeksin yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MAVI temettü tarihi belli oldu! İşte hisse başına ödenecek rakamMAVI temettü tarihi belli oldu! İşte hisse başına ödenecek rakam
Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 30,59, aylık yüzde 3,86 arttıTarımsal girdi fiyat endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 30,59, aylık yüzde 3,86 arttı

En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

