CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 18 Mart 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 değer kazanarak 13.217,60 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 18 Mart 2026 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,52 puan ve yüzde 0,32 artışla 13.260,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle toparlanma eğilimi sürerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin endeksin yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır