CANLI BORSA| Borsa güne yükselişle başladı (30 Eylül Salı 2025)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 11.056,20 puandan başladı. İşte 30 Eylül 2025 Salı canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 30 Eylül Salı borsa son durum...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
215.8
2.899.985.070,10
% -0.23
11:06
THYAO
323
2.072.681.345,75
% 1.17
11:06
SASA
3.81
1.679.009.452,54
% 0.26
11:06
EKGYO
19.96
1.359.413.642,64
% 2.1
11:06
TUPRS
185.2
1.332.637.397,80
% -0.38
11:06

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD’de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise yoğun veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

borsa viop
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

