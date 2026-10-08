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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 8 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 8 Ekim 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 12.161,68 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 8 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,03 değer kaybederek 12.122,94 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 38,74 puan ve yüzde 0,32 artışla 12.161,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 8 Ekim 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 6,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisiyle negatif seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 8 Ekim 2026 BIST 100 2

Orta Doğu'da mevcudiyetini koruyan jeopolitik gerilimler varlık fiyatlarını zorlamaya devam ediyor. Dün Beyaz Saray'ın, Pentagon'dan 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce gerçekleştirilebilecek İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri geliştirmesini istediğine yönelik haber akışı bölgede yeni saldırıların oluşturduğu endişeleri körükledi.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 8 Ekim 2026 BIST 100 3

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu'nun, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
347.25
2.992.061.595,00
% -0.43
11:02
ASTOR
186.1
2.869.523.855,00
% 0.65
11:02
AKBNK
68.05
2.186.854.741,10
% -1.73
11:02
TUPRS
386.5
1.713.101.621,50
% 1.78
11:02
ISCTR
12.71
1.441.505.968,52
% -2
11:02
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