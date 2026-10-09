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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 9 Ekim 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 12.264,61 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 51,02 puan ve yüzde 0,42 artışla 12.264,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 düştü.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Ekim 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 5,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Ekim 2026 BIST 100 2

Öte yandan İstanbul Ekonomi Forumu, ikinci gününde küresel merkez bankası başkanlarını ağırlamaya devam ediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Ekim 2026 BIST 100 3

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
351.5
1.977.105.064,50
% 0.79
10:22
ASTOR
201.8
1.471.029.607,60
% 2.18
10:22
YKBNK
35.4
1.168.681.531,78
% -0.73
10:22
SASA
1.95
1.152.034.005,08
% 3.72
10:22
AKBNK
68.2
930.921.293,20
% 0.07
10:22
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