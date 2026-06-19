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CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa 19 Haziran 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kaybederek 14.754,03 puana geriledi.

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,32 puan ve yüzde 0,49 düşüşle 14.754,03 puana geriledi.

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Haziran 2026 BIST 100 1

Toplam işlem hacmi 87 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,93 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 2,40 ile madencilik oldu.

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Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında mutabakat sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelere rağmen, İsviçre'de planlanan görüşmelerin iptal edilmesi ile karışık seyrediyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğini duyurulması küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde yeni bir baskı olarak öne çıktı.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ve ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.500 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EUPWR
88.25
12.110.305.925,00
% 5.18
15:41
THYAO
328.5
12.002.547.495,50
% 0
15:41
AKBNK
80.95
6.770.040.158,00
% -0.18
15:41
KTLEV
183.3
5.069.475.741,60
% -1.45
15:41
ASELS
403
4.865.267.469,25
% -1.89
15:41
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