FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA| Borsa haftaya alıcılı başladı (6 Ekim 2025)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 yükselişle 10.884,87 puandan başladı. İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA| Borsa haftaya alıcılı başladı (6 Ekim 2025)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 6 Ekim 2025 Pazartesi borsa son durum...

CANLI BORSA| Borsa haftaya alıcılı başladı (6 Ekim 2025) 1

BORS YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,35 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.884,87 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,68 ile bilişim, en fazla gerileyen ise yüzde 5,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA| Borsa haftaya alıcılı başladı (6 Ekim 2025) 2

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
315.5
2.854.893.591,75
% 1.45
10:55
DOFRB
159.6
1.498.757.621,10
% 6.97
10:55
PGSUS
226.8
1.309.938.707,00
% 2.02
10:55
PEKGY
8.49
1.187.207.334,35
% 3.41
10:55
ALTINS1
70.68
1.061.910.384,50
% 2.99
10:55

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde​​​​​​​ ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisiÜlker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi
Beyşehir’in elma deposu mahallesinde hasat mesaisi sürüyorBeyşehir’in elma deposu mahallesinde hasat mesaisi sürüyor

Anahtar Kelimeler:
borsa bist 100 canlı borsa takibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.