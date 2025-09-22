FİNANS

CANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladı (22 Eylül 2025 Pazartesi)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,11 artışla 11.533,23 puandan başladı. İşte 22 Eylül 2025 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 22 Eylül 2025 Pazartesi borsa son durum...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,75 puan ve yüzde 2,11 artışla 11.533,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık olurken, tek gerileyen ise yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
325.75
2.056.112.586,50
% 1.88
10:13
ASELS
209.4
1.693.051.149,20
% 2.45
10:13
ISCTR
15.37
1.350.315.037,48
% 1.99
10:13
AKBNK
68.3
1.227.892.411,05
% 2.48
10:13
VAKBN
28.42
1.118.327.603,10
% 3.65
10:13

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı. Yurt içi piyasalar ise haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.
AA



