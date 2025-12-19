FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 19 Aralık 2025 Cuma: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 19 Aralık 2025 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.346,15 puandan başladı. İşte 19 Aralık 2025 Cuma canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 19 Aralık 2025 Cuma: İşte BIST 100 endeksi
Cansu Akalp

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,43 artışla 11.335,05 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,10 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.346,15 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 19 Aralık 2025 Cuma: İşte BIST 100 endeksi 1

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,36 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden veriler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TRALT
41.62
1.881.935.733,84
% 3.69
10:40
THYAO
274.5
1.115.653.243,75
% 0
10:40
ASELS
206
1.092.432.200,50
% 0.78
10:40
ISCTR
13.94
1.070.032.521,33
% -0.5
10:40
YKBNK
36.72
1.001.061.469,98
% -1.08
10:40


En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu burayarelrelrelrel tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! 'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!
En ucuz yıl sonu kredileri! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizlerEn ucuz yıl sonu kredileri! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
canlı borsa takibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.