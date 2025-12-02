FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 2 Aralık 2025 Salı... İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 2 Aralık 2025 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 11.151,76 puandan başladı. İşte 1 Aralık 2025 Salı canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 değer kazanarak 11.116,45 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 1 Aralık Salı borsa son durum...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,31 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.151,76 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,13 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 8,12 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile spor oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
DSTKF
792
13.369.478.698,00
% -10
11:03
HALKB
40.82
3.070.163.608,84
% 4.19
11:03
THYAO
279.5
2.872.361.625,50
% 1.08
11:03
AKBNK
66.5
2.341.344.357,30
% 0.38
11:03
ISCTR
14.04
2.085.026.780,15
% 0.57
11:03

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, kripto para piyasasındaki satış baskısı, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler ve ABD'deki imalat sektörüne ilişkin endişelerle karışık seyrediyor.

TCMB'DE SADELEŞME ADIMLARI

Yurt içi tarafında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme kapsamında bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre, döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü. Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı.

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 2 Aralık 2025 Salı... İşte BIST 100 endeksi 2

Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

