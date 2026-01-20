FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 20 Ocak 2026 Salı: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 20 Ocak 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 12.760,83 puandan başladı. İşte 20 Ocak 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.837,92 puana çıkardı. İşte hisse senedi olanlar için 20 Ocak 2026 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 12.760,83 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile madencilik, en çok kaybettiren holding oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
325
3.586.088.656,50
% 2.85
10:35
THYAO
295.25
1.975.831.924,00
% -0.17
10:35
TRALT
49.3
1.832.598.630,26
% -0.8
10:35
ISCTR
14.52
1.763.398.065,19
% -0.48
10:35
KCHOL
193.2
1.416.953.755,40
% -0.87
10:35

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ın ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından yükselen ticari ve jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda belirsizliğin artmasına neden oldu.

Trump'ın söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Ancak ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı göz önünde bulundurulduğunda ABD'nin Grönland'a da askeri harekat yapabileceğine dair endişeler yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ile uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro bölgesinde cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

