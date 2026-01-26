FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 26 Ocak 2026 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 26 Ocak 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,49 düşüşle 12.929,33 puandan başladı. İşte 26 Ocak 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 12.992,71 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşte hisse senedi olanlar için 26 Ocak 2026 Pazartesi borsa son durum...

BORSA HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,38 puan ve yüzde 0,49 azalışla 12.929,33 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,40 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
309.75
2.299.955.803,00
% 2.99
10:12
THYAO
298.25
1.357.938.318,25
% -0.91
10:12
ASTOR
165.9
1.104.786.864,00
% 2.41
10:12
ISCTR
15.17
896.014.320,63
% -0.2
10:12
YKBNK
38.3
874.767.703,32
% -0.93
10:12

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor. Yurt içi piyasalar da küresel taraftaki gelişmelerin etkisiyle haftaya negatif başladı.

FITCH TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ POZİTİFE ÇEVİRDİ

Yurt içinde ise Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ile ilgili bir karar almadı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
