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Bakanlık harekete geçti! Et fiyatları için yeni model: Gelir garantisi verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et piyasasında yeni bir modeli hayata geçirdi. Küçük ölçekli besicilere 108 bin baş hayvan uygun fiyatla dağıtılacak, Et ve Süt Kurumu ise üreticinin kârını güvence altına alan fiyatla geri alım yapacak. Bakanlık, uygulamanın hem üretimi artırmasını hem de vatandaşın ete daha uygun fiyatla ulaşmasını hedefliyor.

Bakanlık harekete geçti! Et fiyatları için yeni model: Gelir garantisi verilecek
Şevket Taner Şahin

Tarım ve Orman Bakanlığı, küçük ölçekli besicilere yönelik gelir garantili besicilik projesini hayata geçirdi. 108 bin baş hayvan uygun fiyatla üreticiye verilecek, Et ve Süt Kurumu ise hayvanları kazancı güvence altına alan fiyatla geri alacak. Amaç, üretimi artırırken vatandaşın kırmızı ete daha uygun koşullarda ulaşmasını sağlamak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkede kırmızı et arz güvenliğini güçlendirmek, canlı hayvan varlığını artırmak, üretimi tabana yaymak amacıyla küçük ölçekli besicileri merkeze alan yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yumaklı “Gelir Garantili Besicilik Projesi ile Et ve Süt Kurumumuz (ESK) tarafından temin edilen 108 bin baş besilik sığırı uygun fiyatla küçük ölçekli besicilerimize dağıtıyoruz. Böylece hem küçük üreticinin gelecek kaygısı taşımadan üretime devam etmesi hem de tüketicilerimizin daha uygun şekilde kırmızı ete ulaşması sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, ESK ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) arasında imzalanan protokol ile küçük ölçekli besicileri merkeze alan yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlık harekete geçti! Et fiyatları için yeni model: Gelir garantisi verilecek 1

BESİCİNİN GELİRİ GARANTİ ALTINDA

Söz konusu proje ile besicinin gelirinin, dolayısıyla emeğinin karşılığının güvence altına alındığına işaret eden Yumaklı, projenin detaylarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan karar ile Et ve Süt Kurumumuza tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında, bu yıl 108 bin baş besilik hayvanı, besi ahırı kapasitesi 200 başın altında olan küçük ölçekli üreticilerimize dağıtmak üzere ayırdık. Bu kapsamda, küçük aile işletmelerimizi doğrudan desteklemek üzere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Program ile belli bir puanlama sistemi üzerinden belirlenen üreticilerimize 30 baş besilik hayvan teslim ediyoruz. Projeden faydalanan üreticilerimiz, hayvanlarını, 200 baş ve üzeri kapasiteye sahip büyük işletmelere uygulanan fiyata kıyasla kilogram başına 110 TL, yani yüzde 26 daha uygun koşullarda alacak.

Bakanlık harekete geçti! Et fiyatları için yeni model: Gelir garantisi verilecek 2

Başvuruları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz üzerinden elektronik olarak aldık. Hak sahibi besicilerimiz, önceden ilan edilen objektif kurallara göre işleyen bir puanlama usulü ile belirlendi. Böylece dağıtımda şeffaflık, izlenebilirlik ve fırsat eşitliği sağlandı. Hak kazanan 3.600 besicimizin yer aldığı liste hazırlandı. Teslimat süreci de bu liste esas alınarak yürütülüyor.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM İÇİNDE BESİCİLİK İMKANI

Model sayesinde, küçük ölçekli üreticilerin makul bir kâr güvencesiyle ve sürdürülebilir bir sistem içinde besicilik yapma imkânına kavuşacağının altını çizen Yumaklı, besicilerin, teslim aldıkları hayvanları en az 4 ay, en fazla 9 ay besledikten sonra ESK’ye tekrar satacağını aktardı.

Bakan Yumaklı, projeye ilişkin şunları kaydetti:

“Söz konusu hayvanlar, besicinin sözleşmesinde belirlenen ve kârını güvence altına alan geri alım fiyatı üzerinden ESK tarafından satın alınacak. Geri alım fiyatının her ay enflasyona endeksli olarak güncellenmesi sayesinde besici, besi süresi boyunca oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı korunacak ve besi süresinin sonunda geliri büyük ölçüde garanti altına alınmış olacak. Bu sayede üretici; makul bir kâr güvencesiyle ve sürdürülebilir bir sistem içinde besicilik yapma imkânına kavuşacak.
Model, küçük üreticinin gelecek kaygısı taşımadan üretime devam etmesinin önünü açıyor.

Bu yapı, üreticiye kazancını önceden öngörebilme imkânı sunarken, küçük işletmelerin mevcut ahır kapasitelerini tam olarak değerlendirerek üretime kazandırmasına olanak sağlıyor. Model ayrıca sürdürülebilir bir ortaklık ilişkisi de kuruyor. Hayvanlarını süresinde ESK’ye teslim eden besicilerimiz, bir sonraki yılın besilik dağıtımında da önceliklendirilecek.

Programla küçük üretici, uygun maliyetli hayvan ve gelir garantisiyle üretime kazandırılırken, diğer yandan ESK, besi sonunda elde edeceği et ile piyasayı regüle ederek vatandaşlarımızın daha uygun şekilde ete ulaşmasını sağlayacak. Projemiz besicilerimiz için hayırlı uğurlu olsun.”

TÜKETBİR’in koordinasyonunda yürüyecek süreçle ilgili tüm duyurular ESK’nin resmi internet sitesinden (https://www.esk.gov.tr) takip edilebilecek.

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