CANLI BORSA | Borsa İstanbul 27 Kasım 2025 Perşembe... İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 27 Kasım 2025 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.973,54 puandan başladı. İşte 27 Kasım 2025 Perşembe canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 27 Kasım 2025 Perşembe... İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 27 Kasım 2025 Perşembe borsa son durum...
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,89 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.973,54 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen banka, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
13.24
439.997.262,15
% 1.07
10:02
AKBNK
64.25
432.148.854,75
% 1.18
10:02
YKBNK
35.14
424.606.940,80
% 1.27
10:02
TERA
227.5
412.984.515,10
% -7.18
10:02
THYAO
275.5
387.948.859,50
% 0.46
10:02

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.

ABD'de tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

