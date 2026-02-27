FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 27 Şubat 2026 Cuma: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 27 Şubat 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puandan başladı. İşte 27 Şubat 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 27 Şubat 2026 Cuma borsa son durum...
Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,20 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile madencilik, en çok gerileyen holding oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
311.25
2.416.033.512,50
% -0.08
10:41
ASELS
309
1.950.855.236,50
% -0.64
10:41
ASTOR
186.7
1.393.681.699,10
% 0.92
10:41
ATATR
15.38
1.170.659.140,31
% -5.18
10:41
BESTE
28.82
1.164.878.944,68
% -6.55
10:41

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesi risk iştahını törpülüyor.

Dün, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD ile İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığı ancak bazı konularda anlaşmazlığın sürdüğüne işaret eden açıklamalar, yatırımcıları tedirgin etti.

Görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD'nin olası saldırılarını önleyecek bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin tırmanabileceği endişelerini canlı tutarak yatırımcıları görece riskli varlıklardan uzaklaştırıyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ile aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ile enflasyon, ABD'de ise ÜFE verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
