CANLI BORSA | Borsa İstanbul 28 Kasım 2025 Cuma... İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 28 Kasım 2025 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 10.950,86 puandan başladı. İşte 28 Kasım 2025 Cuma canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Cansu Akalp

Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.945,49 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,05 puan ve yüzde 0,10 azalışla 10.934,43 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,21 geriledi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,36 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
9.96
3.316.325.970,35
% -9.95
10:26
THYAO
273.75
1.007.971.722,25
% 0.46
10:26
EREGL
24
938.030.884,92
% 0.5
10:26
AKBNK
64.05
822.373.436,60
% 0.47
10:26
GUBRF
300
806.545.669,75
% -6.4
10:26

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin desteklediği iyimserliğe karşın Asya tarafında Japonya'da makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Çin'de emlak sektöründeki sıkıntıların derinleşmesi risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

