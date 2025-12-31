FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 31 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 31 Aralık 2025 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 11.249,67 puandan başladı. İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 31 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 yükselişle 11.220,17 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 31 Aralık 2025 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,50 puan ve yüzde 0,26 artışla 11.249,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,91 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
12.92
4.982.288.804,22
% -7.71
11:15
ASELS
233.8
3.561.243.836,70
% 2.1
11:15
TRALT
41.36
1.961.066.847,20
% 1.17
11:15
PATEK
22.5
1.438.839.306,34
% -7.41
11:15
TERA
186.4
1.433.574.901,70
% 2.7
11:15

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtması ve faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeks, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

